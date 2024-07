Após dez anos, 650 ex-funcionários da Schlösser ainda aguardam pagamento de indenização

Após mais de dez anos, o terreno que abrigava a antiga Associação da Companhia Industrial Schlösser ainda está à venda em Brusque. Mais de 650 ex-funcionários, que deixaram a empresa após a empresa entrar em recuperação judicial, aguardam o valor da venda para receberem o total de suas indenizações trabalhistas.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque (Sintrafite), Aníbal Boettger, apesar de haver vários interessados na compra do imóvel ao longo dos anos, ainda não há ofertas concretas.

“Corretores têm ido visitar, dizendo que tem gente interessada, o próprio Senac esteve no local verificando, e a última informação é de que os avaliadores irão analisar o imóvel para conferir se vale R$ 10 milhões, mas propostas concretas ainda não recebemos”, disse Aníbal ao jornal O Município.

O imóvel, localizado na rua Gustavo Hafpap, no Centro II, possui 27.189,58 metros quadrados. É um terreno plano, sem risco de alagamentos ou deslizamentos. O valor mínimo para a venda ficou definido em R$ 10 milhões.

Atualmente, encontra-se sem nenhuma construção e é mantido limpo e regularmente roçado por profissionais contratados pela SCTS Administradora de Bens Imóveis Ltda.

Entenda

Os trabalhadores da Companhia Industrial Schlösser esperam o recebimento integral de suas indenizações trabalhistas, desde 2011, quando a empresa entrou em recuperação judicial e, posteriormente, teve suas atividades encerradas.

Na época, ficou definido que os sindicatos laborais, que representam os trabalhadores, ficariam com o imóvel e fariam a venda. Com o dinheiro, a dívida trabalhista seria quitada. No entanto, todas as propostas feitas até o momento foram consideradas inapropriadas, e o imóvel segue à venda.

