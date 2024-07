Brusque oficializa saída do meia Anderson Rosa

O Brusque rescindiu contrato com o meia Anderson Rosa, e a saída do atleta está oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele estava emprestado ao quadricolor pela Portuguesa-RJ e retorna ao clube carioca, que disputa a segunda-fase da Série D.

Anderson Rosa foi o único meio-campista contratado pelo Brusque para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 31 anos marcou o terceiro gol quadricolor na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, na primeira rodada, em Itajaí. As outras chegadas no período foram do lateral-direito Mateus Pivô; do zagueiro Maurício; do lateral-esquerdo Marcelo; e dos atacantes Osman e Keké, além do retorno de Diego Mathias de empréstimo ao São Bento-SP

Sob o comando de Luizinho Lopes, também jogou contra Coritiba, Operário-PR e Santos. Com Luizinho Vieira, foi titular no 0 a 0 com o Novorizontino e na derrota por 2 a 1 para o Amazonas, sendo que, neste jogo, foi substituído no intervalo. Ao todo, fez seis jogos, com um gol marcado.

Em 16 de junho, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o técnico Luizinho Vieira foi perguntado sobre os motivos de Anderson Rosa não ter sido relacionado, além do goleiro Georgemy e do atacante Osman. O treinador afirmou que Georgemy estava tentando uma transferência. Quanto aos outros dois, a resposta foi vaga, dando a entender que estava faltando comprometimento ou vontade.

Depois, Anderson Rosa ficou no banco em três rodadas, e não foi mais relacionado para uma partida desde 5 de julho, no empate sem gols com a Ponte Preta. Nas últimas semanas, já não participava dos coletivos. Osman, por outro lado, voltou a treinar integralmente com a equipe e a entrar em campo.

