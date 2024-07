Operação Limpa Postes recolhe cerca de 400 quilos de cabos no Centro de Brusque

Mais uma etapa da operação Limpa Postes foi realizada nesta sexta-feira, 26, em Brusque. Foram retirados aproximadamente 400 quilos de cabos dos postes. A ação foi realizada na avenida Getúlio Vargas, do trecho da loja de carros Boca Mafra até a SOS Animais.

De acordo com a prefeitura, a ação foi realizada pelas operadoras ALT, Claro, BJ Net, Net Vale e Unifique, que foi considerada pelo Procon um sucesso ainda maior do que as outras operações realizadas. A operação também teve a colaboração da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A operação tem o intuito de acabar com a poluição visual e agilizar os serviços, deixando-os mais eficientes. Até o momento, o Procon, as secretarias e operadoras já realizaram o recolhimento dos fios da avenida Getúlio Vargas até a avenida Lauro Muller, do outro lado da via.

A ação seguinte acontecerá na próxima sexta-feira, 2, na rua Santos Dumont, com horário previsto para início às 8h. Outras ruas do município também estão no planejamento da ação, entre elas, as ruas Pedro Werner, Felipe Schmidt, Rodrigues Alves e a avenida Otto Renaux.

Leia também:

1. Eleições 2024: PL e PRD apresentam candidatos a vereador em Brusque; veja nomes

2. Tempo: veja como será o fim de semana em Brusque antes da frente fria

3. Carro colide contra poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Brusque recebe avaliação regular em levantamento sobre níveis de transparência e governança

5. Mega-Sena: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas no concurso 2753

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: