O volante Paulinho está à disposição do técnico Filipe Gouveia para a partida deste sábado, 1º, contra o Barra, no Augusto Bauer, após ter sido vetado pela diretoria no jogo anterior, 1 a 0 diante do Caravaggio, na quarta-feira, 29. Ao ser perguntado sobre a ausência do jogador entre os relacionados, o treinador afirmou que foi uma ordem superior do clube, sem fornecer mais detalhes. O diretor executivo de futebol, André Rezini, confirmou a informação.

O jogador treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira, 31, no Augusto Bauer. Rezini relata que, na tarde desta quinta-feira, 30, se reuniu por 2h30 com Paulinho e o empresário do volante para um café. As partes entraram em um acordo e o jogador foi reintegrado ao elenco.

Colocá-lo ou não em campo será decisão do técnico Filipe Gouveia. O Brusque recebe o Barra em partida que começa às 18h deste sábado, 1º, no Augusto Bauer.

“Nós conversamos com ele, que já estava querendo ir embora, praticamente desde dezembro. Por conta do problema na justiça, e ele já não estava com a cabeça muito boa, um pouco desfocado. Aí nós pedimos para que ele não fosse relacionado”, explica André Rezini.

“Nós não mandamos, não escalamos ninguém. Mas relacionar ou não, às vezes pode partir também da diretoria”, complementa.

Paulinho está emprestado pelo Anápolis-GO e tem contrato até julho deste ano. O jogador chegou a tentar na justiça a rescisão unilateral de seu vínculo com o quadricolor por conta de salários atrasados e não cumprimento de outros direitos, mas teve o pedido negado.

O volante foi titular nas quatro primeiras rodadas o Catarinense 2025. Em 2024, atuou em 12 partidas da Série B, anotando uma assistência.

