Criança morta atropelada em Brusque tinha apenas 1 ano e sete meses; bombeiros divulgam detalhes

O Corpo de Bombeiros divulgou novos detalhes sobre o atropelamento que resultou na morte de uma criança de 1 ano e 7 meses na tarde desta sexta-feira, 31. O caso foi registrado na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro de Brusque, por volta das 14h30.



De acordo com a corporação, a criança foi levada até o quartel pelos próprios familiares, apresentando sinais graves de trauma, como otorragia (sangramento pelo ouvido), olhos de guaxinim (indicativo de fratura no crânio) e edema na região parietal esquerda da cabeça.

Ela foi atendida imediatamente pela equipe e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu aos ferimentos.

Mãe da criança ficou em estado de choque

A mãe, em estado de choque, também precisou ser conduzida ao hospital. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: