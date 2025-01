Morte de criança atropelada em Brusque é investigada pela Polícia Civil; mais detalhes são divulgados

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte da criança de 1 ano e 7 meses, atropelada na tarde desta sexta-feira, 31, em Brusque.



Conforme a polícia, o atropelamento ocorreu na rua Flávio Luz, no bairro Steffen. Inicialmente, o caso havia sido registrado pelos bombeiros na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro, pois os socorristas desconheciam o local exato do acidente.

A Polícia Civil detalha que a mãe da criança estendia roupas em frente à residência, que não possuía muro, quando a menina atravessou a rua sozinha. Naquele momento, um veículo que trafegava em baixa velocidade se aproximou e não conseguiu evitar a colisão.

O motorista prestou socorro imediato e levou a criança e a mãe até o quartel do Corpo de Bombeiros. No local, o bebê recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o inquérito busca esclarecer as circunstâncias do acidente e determinar a responsabilidade dos envolvidos. As investigações seguem em andamento.

Criança atropelada foi atendida no quartel

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta das 14h30. De acordo com a corporação, a criança foi levada até o quartel pelos próprios familiares, apresentando sinais graves de trauma, como otorragia (sangramento pelo ouvido), olhos de guaxinim (indicativo de fratura no crânio) e edema na região parietal esquerda da cabeça.

Ela foi atendida imediatamente pela equipe e encaminhada ao pronto-socorro para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu. A mãe, em estado de choque, também precisou ser conduzida ao hospital.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: