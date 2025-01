FCF solicita que Brusque bloqueie visão de bar para o Augusto Bauer e retire placas

O Brusque foi notificado pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) para que cubra a janela de um bar localizado nos fundos do centro comercial, próximo ao gol; e para que remova as placas de publicidade do estádio Augusto Bauer que estejam em desacordo com as negociações e determinações da entidade para o Campeonato Catarinense.

As placas de publicidade que precisam ser retiradas, ou pelo menos ocultas, incluem as que estão fixadas no BKR Park Mall, centro comercial que foi construído praticamente em anexo ao estádio.

A FCF determina também o fechamento de uma janela de vidro de um bar que fica aos fundos do prédio, para a adequação a normas do campeonato. A janela permite assistir ao jogo com ampla visão, de trás de um dos gols.

Conforme fontes do Brusque associativo, que preferiram não se identificar, uma notificação sobre as placas de publicidade foi recebida pelo clube logo antes do jogo contra o Caravaggio, na quarta-feira, 29. O quadricolor avisou o clube proprietário do estádio, Carlos Renaux. Notificações sobre o bar são realizadas pela FCF desde o início da construção.

As informações do Brusque associativo são de que a SAF já faz contato com o Renaux para encontrar soluções, que incluiria cobrir ou retirar as placas. Ainda assim, providências para o jogo contra o Barra, neste sábado, 1º, não devem ser tomadas em tempo hábil, e o Brusque seguirá sujeito a punições.

Contudo, o presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, considera as placas que estão na parede do centro comercial como equivalentes a placas que, fora do estádio, são posicionadas de modo a aparecer nos enquadramentos das transmissões de TV, por estarem no limite de um outro imóvel. Em sua visão, partidas podem ser transmitidas sem mostrar as placas de publicidade.

“Foi verificado ano passado e o clube deveria ter tomado as providências. A FCF notificou o clube algumas vezes. Por isso foi novamente cobrado”, explica o vice-presidente e diretor do Departamento de Competições da FCF, Carlos Fernando Crispim.

“Não haverá nenhum tipo de vedação”

Proprietário do prédio e responsável pelo bar, Alex Buschirolli é categórico. Afirma que não foi notificado sobre o assunto, mas adianta não vai cobrir a visão da janela. “Não haverá nenhum tipo de vedação. Somente película, com total visão de dentro para o gramado, e visão diminuída de fora para dentro.”

O empresário afirma que tem propriedade escriturada e matriculada não apenas do prédio, mas de um recuo de 1,5 metro nos fundos. “É totalmente amparado pelo direito legal e também não existe nada no regulamento de qualquer competição que vede.”

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, corrobora com a visão de Buschirolli e contesta as determinações da FCF. “É um imóvel vizinho, com escritura, com matrícula, não se pode impedir. Da mesma forma que existem prédios próximos a estádios, muros.”

O bar já foi utilizado nesta quarta-feira, 29, para Brusque 1×0 Caravaggio, mas será oficialmente aberto neste sábado, 1º, contra o Barra.

Augusto Bauer e SAF

Taico relata que o Carlos Renaux tem mantido contato com a diretoria do Brusque SAF para novos ajustes no contrato de aluguel. Conforme o presidente tricolor, a SAF pretende centralizar as atividades do Brusque no Augusto Bauer, incluindo categorias de base e alimentação.

Leia também:

1. Processo seletivo para médicos é aberto pela Secretaria de Saúde de Brusque

2. Brusque vende 90% da SAF para dono de clube português

3. Quem é o AFS, clube do dono da SAF do Brusque

4. Rua do bairro Guarani será interditada na segunda-feira para construção de nova adutora de água

5. Baile do Smirnoff, sertanejo e samba: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

*Colaboraram Bruno da Silva, Otávio Timm e Vitor Souza

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: