Clientes denunciam empresa de depilação a laser que fechou as portas sem explicação em Brusque

A franquia da Laser Fast, em Brusque, empresa de depilação a laser, é alvo de uma série de reclamações de clientes que não conseguem atendimento desde dezembro. A unidade, localizada até então na rua Pedro Werner, está vazia, o que surpreendeu consumidores com sessões marcadas.



No Instagram da empresa, há uma série de reclamações de clientes insatisfeitos com a falta de resposta. Muitos relatam que não conseguiram contato por WhatsApp ou e-mail e acreditam ter caído em um golpe.

A reportagem do jornal O Município ouviu duas consumidoras que denunciaram o caso. Uma delas, inclusive, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. “Eu já tinha um contrato com a empresa fazia mais de dois anos. Fiz um teste, gostei bastante do serviço e fechei um pacote para a axila. Depois, fui fechando outras áreas do corpo e sempre fui muito bem atendida pela Laser Fast”, conta ela ao O Município.

No boletim de ocorrência, a cliente relata que, em novembro de 2024, após agendar uma sessão pelo aplicativo da empresa, o sistema saiu do ar, impedindo-a de realizar o procedimento. Em dezembro, tentou reagendar e, após várias tentativas, conseguiu marcar para janeiro de 2025. No entanto, ao comparecer à unidade, encontrou-a fechada.

Segundo ela, o Procon informou que não conseguiu tomar medidas porque a empresa não possui mais um endereço físico na cidade. “O Procon disse que já recebeu mais de oito reclamações formais e várias pessoas foram lá pessoalmente. Mas, sem um endereço da empresa, eles não podem fazer nada”, continua.

O jornal O Município confirmou as informações com Raquel Schöning, diretora do Procon de Brusque. “A empresa fechou e entrou com pedido de recuperação judicial. O consumidor deve procurar o Judiciário. O Procon é um órgão administrativo e não tem legitimidade para interferir em procedimentos judiciais”, afirma.

Agora, a cliente busca contato com a Defensoria Pública. “Parece que eles não têm mais funcionários. Na hora de vender o pacote, foi tudo maravilhoso, o atendimento era impecável. Mas agora, quando precisamos, ninguém nos dá satisfação. Se ao menos tivessem avisado sobre o que estava acontecendo e suspendido as cobranças, seria diferente. Mas simplesmente ignoraram os clientes”, completa.

Promessa de reabertura

Até o momento, a empresa não se manifestou oficialmente sobre a situação. Contudo, uma funcionária relata que várias de suas colegas, responsáveis pelas aplicações, pediram desligamento após a empresa atrasar salários. Os proprietários da franquia são do estado de São Paulo.

Nesse período, a empresa iniciou um processo de contratação. Porém, a clínica permanece fechada até que os salários sejam regularizados.

A funcionária disse desconhecer o fato de a empresa ter entrado em recuperação judicial. Entretanto, afirma que a previsão de reabertura é na próxima quarta-feira, 5. A orientação para os clientes é que entrem em contato para reagendar os procedimentos a partir dessa data.

Essa promessa de reabertura também foi relatada por outra cliente ouvida pela reportagem. Segundo ela, que contratou os serviços em outubro de 2024, os atendimentos ocorreram até dezembro.

“Fiz uma sessão no endereço da avenida Otto Renaux. Quando fui fazer minha segunda sessão, em dezembro, eles haviam mudado de endereço. Acabei descobrindo pela minha mãe que a clínica estava funcionando perto do Archer da Figueira. Quando cheguei lá, disseram que estavam nesse local temporariamente, pois o novo endereço estava em reforma, e que ficariam ali por dois a três meses”, detalha.

Ela realizou a sessão e remarcou para o dia 29 de dezembro. “Esperei, mas um dia antes achei estranho que não haviam enviado mensagem confirmando a sessão. Tentei contato em todos os números disponíveis no Instagram, mas nem recebiam as mensagens”, conta.

No dia da sessão, a cliente continuou achando estranho não ter retorno e pediu para a mãe, que trabalha perto do endereço, verificar se o estabelecimento estava funcionando.

“Ela foi lá e estava tudo fechado, com as luzes apagadas. Depois, foi ao endereço da Otto Renaux e também estava fechado, sem móveis. Mandei mensagem para uma funcionária, que não sei se é gerente, e ela me respondeu no outro dia dizendo que voltariam apenas na semana seguinte. Mas, no Instagram, não há nenhum aviso oficial e nem me informaram sobre essa mudança”, conclui.

Relato de cliente da empresa de depilação

A cliente que registrou o boletim de ocorrência conta que, em 2024, fez uma sessão agendada pelo aplicativo da empresa. No entanto, ao tentar remarcar as próximas sessões devido a imprevistos profissionais, enfrentou dificuldades.

“Quando chegou novembro, fui olhar no aplicativo para ver o valor da minha sessão, mas ele não estava mais disponível. Tentei baixá-lo novamente, mas não houve nenhum aviso de que o aplicativo sairia do ar. Então, enviei uma mensagem, mas ninguém me respondeu. No dia 6 de dezembro, mandei outra mensagem pedindo informações sobre minha sessão, que não foi marcada, e também não recebi retorno. Normalmente, mesmo quando o agendamento era feito pelo aplicativo, eles enviavam uma mensagem de confirmação. Já comecei a achar estranho por aí”, relata.

A cliente recebeu uma mensagem informando sobre a reforma do espaço e a mudança da unidade para outro endereço. No entanto, ao tentar remarcar sua sessão para janeiro, encontrou dificuldades na comunicação com a empresa. “Eu tinha mandado mensagem em dezembro pedindo para remarcar minha sessão, porque eu ia entrar em férias. Mas eles não me deram retorno, comecei a ficar preocupada”, continua.

Ela afirma que tentou contato por diferentes números até conseguir agendar uma sessão para o dia 13 de janeiro. No entanto, ao solicitar um horário após as 17h, recebeu um atendimento considerado inadequado. “Marcaram exatamente às 17h. Expliquei que esse era o horário em que eu batia ponto no trabalho e não conseguiria sair a tempo. A atendente foi grosseira comigo, dizendo que era por isso que perguntavam o horário antes. Eu achei uma falta de respeito”, diz.

No dia da sessão, ao chegar à clínica, encontrou o local fechado. “Ninguém me mandou mensagem confirmando, ninguém me avisou de nada. Tentei contato com a central, procurei no Instagram e vi várias pessoas perguntando onde estava a Laser Fast de Brusque”, afirma.

Ao buscar informações, descobriu que outros clientes relataram experiências semelhantes. Com isso, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma denúncia no Ministério Público. “Quero meu dinheiro de volta e as sessões que paguei. Sempre fui muito bem atendida na clínica antes disso, nunca tive problemas. Mas agora ninguém responde no WhatsApp, no Instagram eles apagam os comentários, e ninguém explica o que está acontecendo”, finaliza.

