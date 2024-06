O Papo de Bar fez uma relação das coisas que mais odeia:

1. crocs

2. cueca apertada

3. torcedor de partido político

4. segunda-feira que não é feriado

5. molho de carne moída branco

6. tentar achar o cartão de crédito (ou qualquer outra coisa) na bolsa da mulher, bolsa essa que é mais desarrumada que o cabelo da Miriam Leitão no Bom dia Brasil

7. pessoas que chegam e falam: “Lauritx do céu, eu tenho uma top pra ti

botar no jornal… olha só….”

8. gente que arrasta o chinelo quando anda

9. pobre dizendo que perdeu tudo

10. rico dizendo que não pode ajudar com nada

Quem paga?

Há alguns dias, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, tiveram que fazer um resgate de um homem na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense. Segundo informações, o dito cujo teria pulado da mureta de proteção para buscar um chapéu que havia caído, se desequilibrou, acabou escorregando e levou uma queda de aproximadamente 25 metros de altura. É aquela coisa, por causa de um pamonha desses teve que vir o helicóptero Águia, mais dois três caminhões de bombeiro, mais a polícia militar, enfim, move um aparato de guerra porque um tanso desses resolveu pegar um chapéu que voou com o vento. Olha, o certo era fazer pagar cada centavo que custou a operação!

É pra lá ou é pra cá?

Ah Lauritx, mas e se o cara não tem condições? Vai fazer serviço voluntário, tirar o capim dos meios-fios, varrer a praça, levar marmita pros andarilhos, monitorar os burros que perdem o chapéu no mirante, controlar o pessoal que joga a chepa do cigarro no chão, enfim, tem que sentir na pele pra deixar de ser burro. O que o nosso dinheiro tem a ver com a pamonhice desses caras? Nada! Nos Estados Unidos, em alguns casos, a pessoa tem que pagar! Esse seria um deles!

Moda

O pior é que hoje, com essa moda que todo mundo é aventureiro, os caras acham que basta comprar uma roupa da North Face no Shopping em Balneário Camboriú, uma bota na Lemus, uma barraca no Malossi, uma faca na Millium, uma lanterna de led na HAVAN e um Iphone Watch ali na GFIX que o cara já fica igual o Leonardo de Caprio naquele filme dos ursos lá. Olha, tem uns aí que se acabar o fósforo já morrem de fome! E tem uns que se ver uma aranha um pouco maior é capaz de entrar em estado vegetativo, mas nada disso, os caras são da “aventura”! Aventura aqui em Brusque no meu tempo era atravessar empinando de bicicleta a pinguela que ligava o Loteamento Malossi na Santa Rita até na Rua Benjamin Constant no bairro São Luiz. Hoje a aventura é chamar o Arcanjo e o Águia!

Brincadeira de criança, como é bom

Uma coisa que me deixa muito preocupado é que a principal brincadeira das crianças nos dias de hoje é assistir outras crianças brincando na Internet. Pior ainda quando ao invés de assistir outras crianças, assistem adultos “abobalhados” que agem como crianças. Como diriam os antigos, essa tal da Internet vai acabar com tudo mesmo…

Complicado

Quando você estiver falando sobre um assunto e a outra pessoa falar “É complicado” mais de quatro vezes, mude de assunto amigo, porque você não está agradando. Fica a dica.

Filosofia pura e simples

– Mestre, qual o segredo da felicidade?

– Não discutir com idiotas.

– Mestre, não concordo que esse seja o segredo.

– Você tem razão.

Lá vem ele

E chegou o frio, tem coisa melhor? Olha, só ganhar na Mega-Sena, mas tem que ser sozinho, senão dá muita fofoca. É aquela hora de tirar as japonas do armário e colocar pra pegar um solzinho. Veja só a diferença do calor pro frio:

Calor

– gente suada

– cabelo oleoso

– cheiro de suvaco

– pernilongada, maruim

– limonada sem açúcar

– salada

– ar-condiconado no talo

Frio

– gente elegante

– gente cheirosa

– zero pernilongo

– chocolate quente

– vaca atolada

– coberta de pena

Soneca

Você sabia que 87% das pessoas antes de ir dormir, contam quantas horas vão ter de sono até ter que acordar?

Praia, cerveja e camarão

Vocês já imaginaram se os nossos empresários pensassem assim:

“Bom, eu já tenho um monte de dinheiro, pra que eu vou ficar me incomodando com funcionários, impostos, políticos corruptos, etc, eu vou é parar a empresa e viver com o que eu tenho na praia, curtir a minha família, os meus filhos, aproveitar a vida e usufruir do resultado do meu trabalho!”

Já pensaram nisso? Pois é, ainda bem que tem essa turma que puxa a coisa pra cima! Então amigão, você que está aí reclamando da crise, ergue a cabeça, trabalhe mais e bola pra frente. Porque crise é o nosso sobrenome e sobrenome a gente não renega, a gente carrega conosco para o resto da vida! É como eu sempre digo, quem chora embaça a visão de um futuro melhor!

Sabedoria Butecular

“Matar um leão pode dia é fácil, difícil é conviver com as cobras.”

Puxando o Saco

