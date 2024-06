Divulgado horário de sepultamento de motociclista que morreu atropelado por ônibus em Brusque

Foi divulgado o horário de sepultamento de Clóvis de Oliveira, conhecido como Lamparina, que morreu atropelado por um ônibus na rua João XXIII, no bairro Primeiro de Maio, na noite da quinta-feira, 6.

Clóvis tinha 53 anos e será sepultado no Cemitério Parque da Saudade às 16h desta sexta-feira, 7. O velório terá início às 8h na capela do cemitério. Ele morava no bairro Primeiro de Maio, e deixa quatro filhos e dois netos enlutados.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h10 da quinta-feira. Segundo testemunhas, ele colidiu contra um caminhão antes de cair na via e ser atropelado pelo ônibus.

O Corpo de Bombeiros prestou apoio à ocorrência e informou que não havia passageiros no ônibus, conduzido por um homem de 63 anos. Clóvis já estava sem vida quando os bombeiros chegaram no local.

