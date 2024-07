Atleta de beach tennis de Brusque vence três torneios consecutivos em estados diferentes

De 13 a 21 de julho, o atleta de beach tennis de Brusque, André Zambonetti Caetano competiu em três torneios diferentes, nas cidades de Vinhedo (SP), Maringá e Londrina (PR). O atleta sagrou-se campeão consecutivamente das três etapas do ITFBTJ100 na Categoria Sub-18, formando dupla com o jogador Leonardo Neiva, natural de Rolândia (PR).

Os atletas, ambos com 15 anos de idade, enfrentam duplas mais experientes, mas mesmo assim ganharam as etapas em uma categoria até 18 anos.

“O ano de 2024 vem sendo muito bom pra mim. Felizmente, estou me sentindo muito bem em quadra e já bati minhas metas anuais. Portanto, ainda tenho várias expectativas para esse ano. Seguirei mantendo os treinos e competindo em alto rendimento”, comemora André, que cresceu jogando beach tennis na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque.

“O Bandeirante sempre esteve muito presente em toda minha trajetória, desde que comecei a treinar beach tennis foi o Band que me acolheu. Hoje, continuo treinando no clube, juntamente aos treinos que faço em Itajaí”, conta.

Segundo o atleta, a paixão pelo esporte nasceu dentro do clube. “Quando criança o Band teve grande importância no meu desenvolvimento, foi lá onde conquistei meu espírito esportivo e fiz grandes amizades, tenho admiração e respeito ao clube eternamente”, completa.

Os jogos

Nos dias 13 e 14 de Julho a disputa foi no ITFBTJ100 de Vinhedo, no qual foi campeão da categoria Sub-18 ao lado de Leonardo Neiva. A dupla garantiu a vitória com o placar de 6/1, 3/6 e 10/6.

Nos dias 17 e 18 a dupla foi campeã do ITFBTJ100 de Maringá, na categoria sub-18, ganhando a final de 2/6, 7/6 e 10/5.

Já nos dias 20 e 21, os beach tenistas foram campeões do ITFBTJ100 de Londrina na categoria sub-18. André e Leonardo garantiram a final com placar de 7/6 e 6/4.

No próximo final de semana, o atleta de Brusque volta a competir, dessa vez ao lado de Mateus Yuji, em mais uma etapa do Circuito Profissional, que será disputada em Biguaçu.

