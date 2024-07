O volante Dionísio e o atacante Wellissol, do Brusque FC, visitaram a Escola de Ensino Fundamental (EEF) Ângelo Dognini, no bairro Planalto, em Brusque. A dupla teve a oportunidade de conversar com as crianças do sexto ao nono ano, compartilhando suas experiências para inspirar os alunos.

Durante a visita, Dionísio e Wellissol assinaram camisas e bandeiras do Brusque. Também tiraram fotos com os alunos e professores.

“O Brusque FC agradece ao convite e à calorosa recepção de todos na Escola Municipal Ângelo Dognini”, comunica o clube em nota.

Fotos: Lara Vantzen/Brusque FC

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: