Policial aposentada é a terceira vítima de colisão que matou mãe e filho na BR-282, em Lages

Uma policial aposentada foi identificada como a terceira vítima que faleceu em grave acidente de trânsito entre dois carros que matou uma mãe e um filho de 5 anos, na BR-282, em Lages. A morte foi confirmada na quarta-feira, 10.

Policial aposentada

Cleusa Maggioni, de 61 anos, era policial civil aposentada e estava hospitalizada há três dias com comprometimento de vias aéreas e suspeita de traumatismo cranioencefálico devido aos ferimentos causados no acidente. O velório aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, em São Miguel do Oeste.

O acidente

A colisão frontal entre dois carros aconteceu no domingo, 7. No primeiro veículo, modelo Volkswagen Up, estavam no banco de trás a mãe Beatriz Frederico, de 33 anos, com o filho David Frederico, de 5 anos. Ambos morreram no acidente. O marido dela, Deivid Francis, dirigia o veículo com o filho mais velho do casal, Diogo, no lado do carona.

A família voltava do Beto Carrero World, em Penha, onde foram comemorar a vitória de Beatriz contra um câncer de mama. No mês de junho, ela realizou a última das 15 sessões de radioterapia feitas contra a doença.

No segundo carro, modelo Onix, estavam Cleusa Maggioni e o filho, um tenente da Polícia Militar que dirigia o veículo. Ambos sofreram diversos ferimentos pelo corpo. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Sobreviventes

O pai e o irmão mais velho que estavam no Volkswagen Up , além do policial militar que estava no modelo Onix, foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde seguem internados e precisam de doação de sangue.

