Formado pela Chapecoense, Ronei projeta expectativa para o próximo jogo do Brusque

A partida entre Chapecoense e Brusque, às 18h30 deste domingo, 14, marca diversos reencontros de jogadores com seus antigos clubes. Deverá ser o caso do lateral-direito Ronei, formado na base da Chape. Ele está à disposição do técnico Luizinho Vieira para integrar a delegação que vai ao Oeste do estado para o jogo na Arena Condá.

O jogador de 26 anos tem no Brusque seu segundo clube na carreira profissional, e espera uma partida muito difícil contra a Chapecoense. O clube que o formou está no 12º lugar, com 17 pontos, enquanto o quadricolor ocupa o 18º lugar, com 13. A partida é válida pela 15ª rodada.

“Com certeza será um jogo muito difícil, principalmente porque a gente tá lado a lado, um confronto muito direto. Mas acredito que é hora de a gente vencer. A gente vem jogando bem. E tenho certeza que vamos, fora de casa, fazer uma grande partida para virar a chave neste campeonato.”

Ronei também destaca a força da torcida da Chapecoense e o momento difícil da equipe em casa: São cinco jogos consecutivos sem vitória na Arena Condá.

“É uma equipe com bastante torcida, que sempre joga com o apoio da torcida, joga bem em casa. E eles também vêm pressionados por uma vitória em casa, que não estão conseguindo ultimamente. Mas acredito que será um jogo muito parelho, e bem difícil, principalmente por ser um confronto direto.”

Enquanto o Brusque corre o risco de ir a Chapecó sem laterais-esquerdos, todos os laterais-direitos estão à disposição. O retorno de Cristovam após lesão aumenta a concorrência. Mateus Pivô é o atual titular. “Tem três atletas na posição que conseguem fazer a função muito bem. Qualquer um que jogar está bem capacitado para entregar o melhor ao Brusque”, comenta Ronei.

Ex de lá, ex de cá

Além de Ronei, o atacante Osman, do Brusque, também atuou pela Chapecoense. Sua passagem mais recente foi no Catarinense de 2024. Contudo, é possível que ele não esteja entre os relacionados.

O principal jogador do Brusque com passagem pela Chape é Paulinho Moccelin. Pelo time do Oeste, o atacante foi campeão catarinense e da Série B do Brasileiro em 2020. Em 2022, passou pela Chape o atacante quadricolor Luizinho, que vive problemas na recuperação de sua lesão no tornozelo, sofrida no início de 2023.

Da Chapecoense, o único jogador que já passou pelo Brusque é o meia Marlone. Ele participou da campanha da Série B de 2021.

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: