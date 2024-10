Atletas do Grupo do Bay participam de maratona em Buenos Aires

O Grupo do Bay realizou uma expedição para correr a 40ª Maratona de Buenos Aires. A viagem do grupo ocorreu no dia 22 de setembro e marcou a história do centro de performance e saúde. A corrida reuniu cerca de 15 mil corredores de diversos países.

Os participantes realizaram um percurso que atravessou os principais pontos turísticos da capital argentina. O Grupo do Bay contou com dez atletas para a maratona.

Felipe Guilherme Ristow, educador físico e treinador de projetos do Grupo do Bay, conta que a viagem foi um marco não apenas pelo desafio da corrida, mas também pela experiência que o evento proporcionou aos atletas. “Esse ano, começamos com a maratona do Rio de Janeiro, depois fomos para Florianópolis, e agora, Buenos Aires. Ainda temos a maratona de Pomerode em outubro. Além da corrida em si, que já é uma experiência única, essa foi nossa primeira viagem internacional com o grupo, e a gente aproveitou muito além da prova, conhecendo lugares incríveis”, comenta.

Ele também destaca o calor que surpreendeu os atletas no dia da prova, tornando o desafio ainda maior. “Normalmente, a Maratona de Buenos Aires acontece com temperaturas mais amenas, mas dessa vez fez um calor maior do que o esperado. Mesmo assim, todos os nossos atletas conseguiram completar a prova e saíram felizes com seus resultados”.

Superação e emoção na maratona

Para a corredora Iane Teresinha Lepeck Wanka a corrida é muito mais que um desafio físico. Ela completou sua terceira maratona na prova internacional. “Eu estava com a expectativa a mil para participar de uma maratona internacional. Eu amo correr, me emociono só de falar. Correr me faz sentir forte e feliz. Eu me encontrei na corrida, porque sempre me achei meio desajeitada para esportes em grupo. Mas a corrida é diferente, depende só de mim, do meu ritmo. E isso me dá uma sensação de liberdade”, conta.

Ao longo dos 42 quilômetros, Iane ainda menciona que sofreu com muitas cãibras a partir do quilômetro 21. “Foi quando conheci uma colombiana, que começou a conversar comigo, me motivar a continuar. Lembrei de quem estava me esperando, meu marido, da torcida da minha família e de todos os amigos, isso me deu forças para seguir em frente”.

Ela ressalta que participar da maratona foi uma experiência incrível, mesmo que não tenha feito a prova exatamente como planejada. ”No fim, percebi que o mais importante era estar lá, fazendo o que amo. Correr me faz sentir forte, e isso é o que levo para mim”.

Objetivo Atingido

James Eduardo Wanka também teve uma experiência marcante em Buenos Aires, participando de sua segunda maratona. Seu objetivo era completar a prova em menos de quatro horas, um desafio que ele vinha se preparando há meses. “Foi incrível. Buenos Aires foi minha primeira maratona internacional e o objetivo era completar em menos de quatro horas. Fiz um tempo de 3 horas e 55 minutos. Tudo que treinei nos últimos meses valeu a pena”, afirma, satisfeito.

Com a Maratona de Buenos Aires finalizada, os atletas do Grupo do Bay já começam a se preparar para os próximos desafios. O treinador Felipe destaca a importância de continuar motivado. “A maratona é uma prova de superação, e ver o quanto nossos atletas se dedicam e conseguem alcançar seus objetivos é muito gratificante. Agora, seguimos em frente com os próximos desafios, como a maratona de Pomerode, em outubro, onde teremos atletas participando também”, concluiu.

