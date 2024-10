Mulher é levada para hospital após acidente entre carro e moto em Brusque

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher hospitalizada na manhã desta terça-feira, 1º, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O fato foi registrado por volta das 7h40.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 55 anos, conduzia uma Biz. Ela foi encontrada deitada no chão, apresentando ferimentos generalizados nos membros superiores.

Conforme o relatório dos bombeiros, ela conduzia a motocicleta quando colidiu com o carro Fiesta, com placas de Brusque. O veículo era conduzido por um homem de 30 anos. Ele relatou aos socorristas dores na região dos arcos costais, onde identificada a suspeita de fratura no local.

Após o atendimento inicial, os bombeiros conduziram a mulher para o Hospital Azambuja.

