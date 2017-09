Atlético-MG e Londrina vencem e fazem a final da Primeira Liga

A final da Primeira Liga já está definida: no dia 8 de outubro, Londrina e Atlético-MG decidem a competição no Estádio do Café. As duas equipes disputaram neste fim de semana, entre sábado, 2, e domingo, 3, as semifinais da competição. Entre Atlético-MG e Paraná, a lógica prevaleceu, já no duelo de Londrina e Cruzeiro, o Tubarão surpreendeu e decide pela primeira vez o título da competição

Londrina 2 (3)x(1) 2 Cruzeiro

Tubarão e Raposa disputaram a fase semifinal na manhã de domingo, 3, às 11h. Lucas Silva abriu o placar para a Raposa, forçando o Londrina a correr atrás do resultado. O Cruzeiro ainda ampliou com Sassá, após bola na trave de Élber. A reação do Tubarão foi impressionante, porque começou aos 36 do segundo tempo com o gol de Safira.

A pressão do time da casa deu resultado no apagar das luzes: aos 50 minutos de jogo, o time teve um pênalti para cobrar e Germano não desperdiçou. O 2 a 2 levou a partida às penalidades, e aí o goleiro César brilhou, defendeu três cobranças e ajudou a colocar seu time na decisão da Primeira Liga.

Atlético-MG 1×0 Paraná

O Atlético-MG não quis brincadeira com o Paraná na semifinal. Jogando em casa, no Independência, a equipe apostou em seus titulares para chegar à final. A partida entre as equipes foi realizada no sábado, 2. O autor do único gol foi o experiente volante Elias.

Embora o Galo tenha controlado grande parte do confronto, foi o Paraná quem assustou primeiro. Aos 17 minutos, Brock acertou cabeçada na trave. Mas aos 28 minutos a retranca foi furada: Luan deixou o marcador no chão e passou para Elias que chegou chutando no ângulo esquerdo de Richard, para consolidar a vitória mineira.