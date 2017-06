Aulas da Uniasselvi/Assevim são canceladas nesta terça-feira

A Uniasselvi/Assevim informa que as aulas nos três turnos foram canceladas nesta terça-feira, 6.

O motivo é o transtorno causado pela chuva desde o domingo à noite. O rio Itajaí-Mirim, que vinha em trajetória de queda, voltou a subir e o trânsito na área central deve ser complicado ao longo do dia.

A Unifebe informa que as atividades técnico-administrativas e acadêmicas nos períodos vespertino e noturno de terça-feira estão mantidas.

As aulas de quarta-feira, 7, no período matutino também estão confirmadas.

A instituição comunicará mais adiante sobre as aulas de quarta-feira no período noturno, mas, a princípio, estão mantidas.

Região

A Furb informa que “em razão do estado de atenção/alerta decorrente da elevação do nível do Rio Itajaí-Açu, as atividades de avaliações e provas estão suspensas nesta semana na Furb”.

Ainda conforme a instituição, “as atividades no Hospital Santa Isabel estão suspensas até segunda ordem”. No entanto, “as aulas e atividades administrativas da Furb estão mantidas”.

Transporte

O transporte universitário da Secretaria de Educação para faculdades de Blumenau e Litoral está mantido, a princípio.

O cancelamento ainda pode ocorrer ao longo do dia, conforme as chuvas em Brusque e nos municípios da região.