Rio Itajaí-Mirim volta a subir e deve atingir o pico entre 11h e 13h

A Defesa Civil de Brusque projeta que o rio Itajaí-Mirim atinja um novo pico nesta terça-feira, 6, entre 11h e 13h. O nível vinha numa trajetória de baixa durante a noite, mas voltou a subir porque choveu nas cidade de Vidal Ramos e Botuverá.

“Voltou a subir nas cabeceiras, em Vidal Ramos, 3,98m, e consequentemente em Botuverá, com 5,82m, e vai refletir em Brusque. A nossa projeção de nível é de 7,50m, entre 11h e 13h”, afirma o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugik.

Com este nível, as duas avenidas Beira Rio continuarão fechadas para o tráfego, mas não deve tantos transtornos quanto nesta segunda-feira. Cugik pede que a população evitar trafegar pelo Centro, pois o trânsito deve ser intenso e complicado ao longo do dia.

A última medição da Defesa Civil de Brusque, às 8h19, aponta o nível do rio em Brusque em 6,36m; em Botuverá em 4,69m; e em Vidal Ramos, 2,96m.