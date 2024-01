Aumenta número de mortos em acidentes durante fim do ano em rodovias de Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou à meia-noite de segunda-feira, 1º, a Operação Ano Novo 2023/2024, totalizando quatro dias de fiscalização especial. Segundo os dados registrados, apesar da queda no número de acidentes, as mortes durante esse período nas rodovias, aumentaram.

Segundo os dados do final de ano, entre 2022 e 2023, foram registrados 91 acidentes, com 113 feridos e apenas uma morte.

Contudo, entre 2023 e 2024, nas BRs que cortam Santa Catarina, a PRF registrou 80 acidentes, nos quais 105 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução no número de acidentes e feridos, mas aumento no número de mortos.

Os cinco acidentes fatais ocorreram nas BR-470, em Pouso Redondo e Ponte Alta, BR-282 em Águas Mornas, BR-101, em Paulo Lopes e BR-116 em Santa Cecília.

Aproximadamente 2.400 veículos foram abordados e fiscalizados nas unidades da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes flagraram centenas de condutas perigosas, com destaque para 153 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 1.010 em excesso de velocidade.

Além de 301 motoristas realizando ultrapassagens em local proibido, 353 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 24 manuseando o celular e ainda 48 crianças sendo transportadas sem cadeirinha.

