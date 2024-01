*Confira Guabiruba alagada em fotos no fim desta edição

No decorrer da tarde desta terça-feira, 2, as intensas pancadas de chuva foram o ponto central das condições climáticas do dia, afetando então algumas cidades do Vale do Itajaí.

Guabiruba, em particular, testemunhou alguns locais do município sendo impactados por uma enxurrada considerável, com a água invadindo ruas e até mesmo residências.

No bairro Aymoré, o índice pluviométrico acumulou, pois, impressionantes 120mm em um curto espaço de tempo.

Outras áreas da cidade também registraram acumulados significativos, como Lajeado Alto com 84,1mm e Planície Alta com 77,7mm.

*Assista ao vídeo >>

As imagens deste vídeo, apresentado a seguir, foram capturadas na tarde desta terça-feira no bairro Aymoré, em Guabiruba.

*Autoria: Ciro Groh

A chuva pela região

A seguir, apresentamos o levantamento completo dos volumes pluviométricos computados nesta terça-feira em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Guabiruba foi, disparado, o município que registrou os maiores acumulados. Confira na tabela abaixo os números correspondentes a cada local mencionado em anexo.

Esta apuração revela que a chuva se manifestou de forma irregular, impactando mais alguns lugares e quase nada em outros. Confira.

Guabiruba em fotos

Guabiruba alagada em fotos

Encerramos esta matéria com uma galeria de fotos capturadas então na tarde desta terça-feira no bairro Aymoré, em Guabiruba, que registrou um acumulado de 120mm de precipitação.

As imagens a seguir, portanto, ilustram o impacto desse volume de chuva na região.

*Autoria: Ciro Groh >>

