Elenco do Brusque se reapresenta após folga de réveillon e realiza o primeiro treino em 2024

Após dois dias de folga de réveillon e 1º de janeiro, o elenco do Brusque FC se reapresentou na tarde desta terça-feira, 2, na Sociedade Olaria, em Guabiruba. Este foi o primeiro treino do Quadricolor em 2024.

O retorno aos trabalhos aconteceu embaixo de chuva. O treino contou com as novas contratações do time, feitas em dezembro de 2023. Porém, a diretoria segue de olho no mercado para reforçar o elenco na temporada.

A preparação, que começou no dia 11 de dezembro, segue em Guabiruba, pois o Centro de Treinamentos do Brusque FC ainda está passando por reformas após ser atingido pelas enchentes do mês de novembro.

O Brusque terá cerca de 19 dias de preparação. A volta aos gramados está marcada para o dia 21 de janeiro, quando acontece a estreia do Quadricolor no Campeonato Catarinense 2024.

