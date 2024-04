Autor de homicídio contra idoso se entrega à polícia e é preso em Blumenau

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira, 16, acusado de ser o autor do homicídio de Mário Balland, de 70 anos, encontrado baleado e morto em sua residência. O crime aconteceu neste domingo, 14, na rua Teodoro Nuss, no bairro Badenfurt, em Blumenau.

O acusado era inquilino da vítima e se apresentou na sede da DIC, acompanhado do advogado. No interrogatório, o homem confirmou que esfaqueou a vítima no braço e, em seguida, deu dois disparos de arma de fogo, um no ombro e outro na cabeça.

Segundo ele, ele cometeu o crime após se sentir ameaçado com um revólver calibre 32 que a vítima, supostamente, teria puxado para ele, durante uma discussão sobre o filho da vítima.

Ele relatou ainda que teria levado a arma e a faca utilizada no crime e descartado-as em um matagal.

Um mandado de prisão temporária com prazo de 30 dias foi expedido na noite desta segunda-feira, 15. O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

Mandado de busca e apreensão

Na manhã desta terça-feira, 16, foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço pertencente ao suspeito.

O inquérito policial deve ser relatado em até 30 dias, após a conclusão dos laudos periciais.

