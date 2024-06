Auxílio para pessoas com transtorno mental tem reajuste de mais de 50%

O Ministério da Saúde confirmou o reajuste de 51% do valor do auxílio para pessoas com transtorno mental que ficaram internadas por longo tempo em hospitais psiquiátricos e de custódia. O benefício passa de R$ 500 para R$ 755.

“A estratégia busca favorecer a ampliação da rede de relações destas pessoas e o seu bem-estar, além de estimular o exercício pleno dos seus direitos civis, políticos e de cidadania, fora da unidade hospitalar”, diz nota do ministério.

De Volta para Casa

O benefício visa estimular a reinserção social e bem-estar de pessoas que ficaram dois ou mais anos internadas de forma ininterrupta. O auxílio faz parte do programa De Volta para Casa, que já atendeu cerca de 8 mil pessoas em 20 anos, segundo dados do ministério divulgados em agosto de 2023.

No ano passado, o ministério criou um departamento para tratar sobre a saúde mental, focado em retomar habilitação de novos serviços e recompor Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).

Outra estratégia para ampliar o acesso à saúde mental é a construção de unidades de atendimento. O novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) prevê 150 novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em todas as regiões do país, o que permitirá atendimento de 13,4 milhões de pessoas.

Leia também:

1. Caso Jaguar: Evanio Prestini é condenado em julgamento de dez horas, mas vai aguardar recursos em liberdade

2. Polícia Civil prende homem investigado por estupro de vulnerável em Botuverá

3. Motociclista fica ferida após colisão com carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

4. Casos de maus-tratos contra animais são constantes em Brusque e protetores independentes buscam ajuda

5. Da redação à distribuição: conheça os setores e a equipe do jornal O Município



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: