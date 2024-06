O La Niña, que deve substituir o ‘irmão’ El Niño a partir do segundo semestre de 2024, promete efeitos contrários no que diz respeito às precipitações e temperaturas (em comparação ao El Niño).

Segundo o boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura das águas do Pacífico caiu para menos de 0,5°C em junho, um indicativo essencial para o término do atual fenômeno.

Expectativas em Brusque

À medida que a transição climática se aproxima, cresce a expectativa entre os moradores de Brusque, especialmente aqueles aficionados pelo frio.

Muitos estão ansiosos para saber o que o município pode esperar no decorrer do inverno, que inicia oficialmente nesta quinta-feira, 20, mais precisamente às 17h50 (Hora de Brasília).

Esse olhar também é compartilhado pelo comércio local, em particular pelos setores de vestuário e calçadista, que dependem de uma estação fria promissora para impulsionar as vendas.

Com isso em mente, buscamos informações junto ao meteorologista Piter Scheuer. Ele gentilmente nos forneceu um boletim informativo. Confira a nota emitida pelo especialista, disponível logo após a foto a seguir.

Temperaturas com La Niña

*Boletim: Piter Scheuer

Iniciamos este boletim ressaltando a expectativa de que o La Niña influencie o clima global no segundo semestre de 2024, impactando diretamente o cenário meteorológico de Brusque.

No entanto, a manifestação do fenômeno será gradual, com impactos plenos previstos somente a partir de agosto.

Diante disso, espera-se que eventos de frio se estendam até a primavera, resultando em um inverno mais prolongado no município e todo o Vale do Itajaí.

Antes disso, julho e agosto devem ter condições climáticas absolutamente normais, seguindo o padrão histórico; ou seja, episódios de frio intenso são esperados, o que é típico para o período.

Ocasionalmente, períodos de aquecimento também podem ocorrer, como é usual durante o fenômeno La Niña.

Apesar de junho, até então, ter apresentado temperaturas acima da média em Brusque e região, os próximos dois meses devem seguir um padrão normal de inverno.

Contudo, vale novamente ressaltar que os pulsos de frio podem se estender até setembro e outubro.

Chuvas com La Niña

Com relação às precipitações esperadas em Brusque e região durante este inverno, é importante considerar o que os dados históricos revelam sob a influência do La Niña.

Assim, podemos antecipar chuvas irregulares, sinalizando períodos secos mais prolongados diante da condição do fenômeno. Por outro lado, os eventos úmidos tendem a ser mais breves.

Em termos gerais, a expectativa indica uma maior probabilidade de ocorrência de estiagens.

Contudo, isso não elimina completamente o risco de situações apontando volumes de chuva elevados, que podem levar a problemas de enchentes. A diferença reside na duração dos episódios; períodos úmidos serão mais curtos e os secos, mais extensos.

Portanto, o cenário que se configura para o segundo semestre em Brusque e no Vale do Itajaí, no que diz respeito às precipitações esperadas, é de possíveis semanas consecutivas sem uma gota de chuva, alternadas com dois a três dias sob acumulados pluviométricos elevados.

La Niña sob monitoramento

Para concluir, gostaríamos de enfatizar a importância do acompanhamento contínuo das atualizações, não apenas do La Niña, mas também das previsões meteorológicas em geral.

Os dados que divulgamos no boletim então se baseiam nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

É importante que todos compreendam que os modelos estão sujeitos a alterações frequentes, à medida que novos dados são integrados.

Portanto, o monitoramento constante é necessário, e continuaremos a informar a população sobre cada nova informação recebida.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar onde e quanto choveu no período monitorado entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

