Bairro São Pedro é heptacampeão dos Comunitários de Brusque

O imbatível São Pedro mostrou mais uma vez porque é dono de um imenso quadro de troféus dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs). Após conquista na bocha, o bairro atingiu uma pontuação inalcançável pelos adversários e faturou o heptacampeonato consecutivo.

Os últimos dias de Jacobs também consagraram campeões nas quadras do município. Destaque para o São Luiz, que venceu o Maluche e conquistou o tricampeonato no basquete.

Título na bocha

Na bocha vale tudo feminino, a grande campeã foi a comunidade do São Pedro. A equipe derrotou o São João na Sociedade São Paulo após duas horas e meia de jogo. O terceiro lugar acabou com o Rio Branco que em jogo paralelo na Sociedade São Paulo venceu o São Luiz por 2 a 1.

O título na bocha garantiu matematicamente o heptacampeonato a competição para o São Pedro. A comunidade chegou aos 138 pontos e não pode mais ser alcançada pela vice-líder Águas Claras, com 109, restando apenas duas modalidades a serem disputadas na competição.

Basquete

Na Arena Brusque, o São Luiz confirmou o favoritismo e venceu o basquete masculino. A equipe encerrou a competição com quatro vitórias em quatro jogos e comemorou o título após vencer o Maluche, assim como no ano passado, por 62 a 24. O adversário ficou com o vice-campeonato, enquanto que o Águas Claras encerrou na terceira colocação após vencer o Centro por WO.