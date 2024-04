Barateiro Havan Futsal estreia na LFF com vitória em casa

O Barateiro Havan Futsal venceu a UCDB-MS por 4 a 0 neste sábado, 13, na Arena Brusque, pela primeira rodada da Liga Feminina de Futsal. Thalitinha, Eveli e Meiriane marcaram os gols da partida. Na próxima rodada, o time brusquense enfrenta a ADEF-DF, às 19h desta sexta-feira, 19, fora de casa.

A equipe sul-mato-grossense já vinha da disputa da Supercopa, da qual foi semifinalista no início do mês. O Barateiro, em sua primeira partida do ano, não levou um minuto para abrir o placar. Thalitinha fez bom desarme na saída de bola e finalizou para o gol.

O primeiro tempo foi muito disputado, já que a equipe adversária teve as melhores oportunidades para empatar e até virar a partida. Contudo, a goleira Luiza estava inspirada na tarde e buscou três bolas seguidas no ângulo, arrancando aplausos do público na Arena. Cerca de 150 pessoas assistiram à partida no ginásio

Na segunda etapa, Bella invadiu a área pela esquerda e finalizou cruzado. Na sobra, Eveli pegou de primeira e ampliou o placar.

O terceiro gol do Barateiro foi de Meiriane, que estava parada há um ano por conta de lesão grave no joelho. Ela aproveitou uma sobra na entrada da área, finalizando firme, de primeira, sem chances de defesa.

Em contra-ataque, Thalitinha rouba a bola na própria área, troca passes com Eveli e, na saída da goleira, deixa a companheira livre para completar para o fundo do gol: 4 a 0.

