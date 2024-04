A chuva constante que afeta toda a faixa leste de Santa Catarina desde a última sexta-feira, 12, continua neste domingo, 14, trazendo volumes consideráveis também para a região de Brusque.

Em alguns locais, os acumulados já estão excedendo os 200mm em apenas três dias.

Podemos citar como exemplos o bairro brusquense do Santa Luzia, que já pontuou 201,2mm, e o Lajeado Alto, em Guabiruba chegando a 202,7 mm.

Números parciais da chuva

Apresentamos a seguir, um levantamento completo dos volumes de chuva registrados entre sexta-feira e as primeiras horas da manhã deste domingo.

Os dados revelam uma discrepância significativa entre as regiões do Alto Vale e Médio Vale.

No Alto Vale, onde se localizam as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, como em Presidente Nereu e Vidal Ramos, os registros apontam para quantidades menores.

Essa condição tem contribuído para um cenário de relativa tranquilidade em relação ao nível do rio.

Por outro lado, nas cidades do Médio Vale, como Brusque e Guabiruba, os acumulados pluviométricos têm sido extraordinariamente expressivos em apenas três dias.

Acompanhe abaixo os detalhes deste levantamento.

Situação do Itajaí-Mirim após anúncios

Chuva e o rio Itajaí-Mirim

Apesar das intensas chuvas que têm afetado toda Santa Catarina, especialmente na faixa leste do estado, a região de Brusque, até o momento, encontra-se em uma situação de relativa tranquilidade em relação ao rio Itajaí-Mirim.

Isso se deve ao fato de que seu nível, no Alto Vale, está dentro da normalidade.

Segundo a última medição realizada às 10h15 da manhã deste domingo, pela Agência Nacional de Águas (ANA), o rio apresentava um nível de 2,32 metros, considerado dentro de uma normalidade pelo órgão.

Abaixo, você pode conferir a evolução desse nível por meio das réguas de medição, instaladas no bairro vidalense do Salseiro.

Chuva deve prosseguir

A chuva persistente em Santa Catarina, incluindo a região de Brusque, não dá sinais de trégua, conforme alerta o meteorologista Leandro Puchalski.

Segundo ele, o mau tempo continuará impactando o estado como um todo até, pelo menos, a próxima terça-feira, 16.

Puchalski adverte que os desafios estão longe de acabar e que os volumes de chuva devem aumentar ainda mais.

Portanto, é crucial que toda a população permaneça vigilante, pois as condições adversas ainda podem resultar em significativos transtornos, ressalta o meteorologista.

A expectativa é de que o tempo comece a melhorar somente a partir de quarta-feira, 17, em diante, conforme antecipa o profissional.

Vamos finalizar esta pauta apresentando uma galeria de fotos que então retratam a situação em Brusque durante a manhã chuvosa deste domingo.

As imagens ilustram a condição de normalidade do rio Itajaí-Mirim.

