Unidade de Saúde do Centro de Brusque vai funcionar na rua Lauro Müller a partir desta segunda-feira

A unidade de Saúde do Centro vai atender na rua Lauro Müller, nº 124, a partir desta segunda-feira, 15. O horário de funcionamento vai ser das 7h às 19h, sem fechamento para o almoço.

Com a nova estrutura o horário de atendimento será ampliado. A diretora de atenção básica da secretaria de Saúde da Prefeitura de Brusque, Cristiane Maria Moraes Schmitz, falou sobre a mudança.

“A unidade estende o horário de atendimento de seis horas diárias para 12 horas de abertura, com a equipe de ampliação, ou seja, com aumento de colaboradores, com toda a estrutura que uma unidade precisa para atender todos os pacientes, com sala de triagem, com uma sala de espera e com recepção,” disse.

De acordo com informações da prefeitura, o novo local já está preparado para receber a população e vai contar com três equipes para atendimento.

