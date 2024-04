VÍDEO – Neto realiza sonho de avó em casamento antecipado no hospital em Joinville

Dona Arlete tinha como um de seus sonhos ver seu neto mais novo, Silas Hertz, se casar. O casamento de Silas e sua noiva Rebecka Valenza estava marcado para o próximo domingo, 14, e a avó seria a dama de honra. Porém, devido a um problema de saúde, Arlete estava internada no Hospital da Unimed, em Joinville. Por isso, a família realizou uma cerimônia de casamento surpresa para ela no último domingo, 7.

Na manhã seguinte, 8, Arlete faleceu, aos 92 anos. “Tive a oportunidade de fazer uma cerimônia familiar do meu casamento para que minha vó pudesse participar. Apesar de não conseguir se comunicar muito, estava plenamente lúcida. Me deu um beijo, disse que estávamos lindos e tudo”, escreveu Silas em uma publicação.

“Ao invés de reclamar, prefiro agradecer. Agradecer pelos 28 anos que tive o privilégio de tê-la ao meu lado”, comentou o neto.

Silas conta que a avó sempre auxiliou a mãe dele a cuidar dele. Dona Arlete sempre quis passar o maior tempo possível com o neto caçula. “Ali eu já via o quanto ela era uma mulher guerreira. Nunca reclamava de ter que fazer nada”, diz Silas.

Atualmente, a avó morava em Joinville e o neto em Itapema, mas mesmo com a distância, os dois davam um jeito de manter contato, as chamadas de vídeo eram frequentes. “Isso quando ela não passava uns 20 dias aqui a cada 3 meses”, comenta Silas.

Sonho de ver o neto casando

Silas conta que a avó já pede para ele encontrar uma noiva há cerca de dez anos. “Ela só falava: ‘Silas vai encontrar uma noiva, é tão bom ter uma linda’”, relembra. Ele conheceu Rebecka, sua noiva, no final de 2022.

No dia 10 de fevereiro de 2023, aniversário de Arlete, o casal fez uma surpresa para ela conhecer a Rebecka. “Sempre me falava: ‘Silas, lembro sempre o dia que conheci ela, e ela fez um carinho no teu rosto, ela te ama muito. Vocês são um casal lindo’”, conta Silas.

Arlete seria a dama de honra do casamento e Silas imaginava a cena da avó entrando na cerimônia e até mesmo comemorando após o fim da festa. “Consigo ouvir a forma que ela falaria para nós: ‘Vocês são lindos, foi tudo muito lindo, cuida bem dele Rebecka, vocês valem ouro’”, comenta.

Internação da avó e ideia da cerimônia

Dona Arlete foi diagnosticada com pedra na vesícula. O neto relembra que a avó sentia algumas dores às vezes, mas que iam e voltavam, sem a necessidade de internação.

“Uma semana antes do casamento ela ficou com muita dor, e como não pode ser operado a vesícula em um idoso, e ela estava piorando a cada dia, começaram a fazer um tratamento paliativo”, explica.

A avó de Silas tinha poucos dias de vida, com isso, uma pessoa conhecida deu a ideia dele realizar um casamento para a avó e ele abraçou como “missão da vida”. Neste último fim de semana, o neto estava em Curitiba (PR) provando o smoking que usará no casamento.

Com isso, ele adiantou a passagem de domingo e foi direto para Joinville, em vez de Itapema, onde mora. “Nos arrumamos na minha tia e partimos em direção ao hospital”, conta.

Quando Silas chegou ao hospital, informaram a ela que a avó estava gemendo com dor e não estava respondendo muito. “Mas preferi acreditar. Acreditar que minha vó estava ouvindo tudo aquilo, e para nossa surpresa: ela interagiu”, comenta.

“Estou nos meus últimos preparativos para casamento do dia 14 em Curitiba, a cidade favorita da minha vó, estaremos com ela apenas no coração, mas com o sentimento de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance, ela nos viu casar”, expressa Silas.

Alguns dias antes da cerimônia no hospital, Silas escreveu uma carta aberta para dona Arlete, enquanto ela estava mais responsiva. Leia abaixo:

Carta aberta à minha Vó:

“Vó, desde que nasci, a senhora tem sido incansável, cuidando de mim auxiliando minha mãe.

Como sempre conta: “lá vai o Silas batendo nas panelas em cima da cama.”

Apenas a gratidão não expressa totalmente o sentimento que habita dentro de mim. Não tenho apenas uma avó, tenho uma amiga, aquela que nunca hesita em passear. (Bora? Bora!)

Tantas risadas, tantas piadas, tantos cafés e almoços feitos por ti! (Que feijão bom, hein? Desculpa, mãe, mas é o melhor que já comi.) E o melhor de tudo? História atrás de história. “Silas, lembra que ensinei o alfabeto para o pitoco?” (meu antigo cachorro)

Guerreira. Acho que assim posso defini-la. Nunca vi alguém com tanta vontade de viver e de ver o meu casamento. Há pelo menos uns 10 anos ela fala sobre eu achar uma noiva. Agora que encontrei, ela nunca mais parou de falar sobre o dia tão esperado. 14.4

Hoje, ter uma avó que é muito temente a Deus (“vai orar e ler a Bíblia, Silas”) e que faz o que for necessário por seu “netinho amado” é um privilégio muito grande.

O amor de avó tem um gostinho especial, né? E eu descobri isso contigo, Dona Arlete.

Obrigado por tanto amor, tanto carinho, e pelo exemplo.

Siga firme para assistir (seja como for) ao meu casamento. Deus continue te guardando e te curando! Te amo muito”

