VÍDEO – Queda de pedra gigante interrompe fluxo da BR-101 na Grande Florianópolis

Por volta das 22h deste sábado, 13, a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (PRF-SC) registrou uma queda de barreira no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Trata-se de uma pedra gigante que caiu do morro diretamente para a estrada, interrompendo totalmente o fluxo nos dois lados da via, no quilômetro 232. Contudo, o fluxo da faixa direita, sentido Sul, foi liberado em seguida.

Até a manhã deste domingo, 14, ainda não havia previsão para retirada da barreira e reinício do tráfego no local sentido Norte. As chuvas que ocorrem neste momento também atrapalham este trabalho. Com o fato, há filas quilométricas na manhã deste domingo, 14.

A pedra não caiu em nenhum automóvel e não há registro de vítimas.

