À medida que a chuva tende a persistir neste domingo, 14, a edição de hoje se dedica às tendências climáticas que devem influenciar Brusque e região na passagem da primeira para a segunda quinzena do mês.

A análise se volta para um ciclone, previsto para se formar entre a costa da Argentina e o Uruguai, que, conforme as últimas previsões, não deve exercer efeito sobre o Vale do Itajaí.

Além disso, a matéria vem detalhar a aproximação do primeiro pulso de frio do ano em Santa Catarina, e como este evento pode alterar as temperaturas na região de Brusque nos próximos dias.

Com insights precisos, o meteorologista Leandro Puchalski traz uma perspectiva abrangente e esclarecedora sobre o que esperar do clima.

Fique atento ao boletim exposto a seguir.

O que esperar da chuva

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com atenção sobre o que a região de Brusque pode então esperar quanto aos volumes de chuva.

Mantendo o que já foi mencionado em boletins anteriores, a chuva persiste neste domingo e deve continuar até terça-feira.

Neste intervalo de três dias, é importante notar que não teremos precipitação constante; intervalos de melhoria são possíveis, e não se descarta a chance de breves momentos de sol.

No entanto, a extensa cobertura de nuvens tende a prevalecer, restringindo aberturas solares mais duradouras.

É prudente manter um nível de atenção, pois pancadas mais intensas podem ocorrer, com potencial para causar transtornos.

Ciclone

Agora, gostaria de discutir um ciclone que tem sido tema de muitas conversas e se isso irá trazer algum risco para o estado de Santa Catarina, em especial, à região de Brusque.

Podemos adiantar que não é esperada nenhuma influência por conta dele, mesmo porque a tendência é que ele se forme e fique posicionado entre a costa da Argentina e do Uruguai.

O que esse ciclone pode acarretar, talvez, seja a potencialização de uma frente fria, prevista para atravessar o estado catarinense na próxima terça-feira.

Na retaguarda dessa frente, um ar frio está previsto, e é sobre isso que iremos falar a seguir.

Depois da chuva, o frio

Agora, queremos falar sobre o primeiro pulso de frio invernal previsto para atingir Santa Catarina na próxima quarta-feira.

Estamos falando de temperaturas que podem chegar próximas de 0°C na Serra catarinense durante as madrugadas de quinta e sexta-feira, e valores mínimos se aproximando de 10°C nas cidades do Vale do Itajaí, incluindo a região de Brusque.

Este deve ser, então, o primeiro evento de frio em 2024.

É importante notar que não estamos discutindo temperaturas diurnas; elas devem diminuir mais entre as noites e madrugadas, enquanto as tardes ficam num patamar outonal, ou seja, cada região com a sua característica.

Por exemplo, em Brusque, as máximas tendem a ficar entre 24 a 26° na segunda parte da próxima semana.

Outro ponto que queremos destacar é que não estamos falando de um frio que veio para ficar.

Além disso, chama atenção que, na segunda metade da próxima semana, o tempo seco deverá prevalecer em toda Santa Catarina.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Assista ao vídeo de Puchalski >>

A chuva da madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Vamos agora resumir os volumes de chuva observados apenas durante a madrugada, entre meia-noite e as primeiras horas da manhã.

O bairro Santa Luzia se destacou com 94,2 mm registrados.

Veja o levantamento completo na tabela abaixo:

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

