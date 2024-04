Três pontes são interditadas em São João Batista em meio a chuvas

As chuvas que atingem Santa Catarina neste fim de semana vêm registrando danos em São João Batista. De acordo com a Defesa Civil local, três pontes precisaram ser interditadas, duas no bairro Fernandes e a ponte provisória no acesso ao bairro Colônia Nova Itália. O abastecimento de água foi interrompido.

O chefe de gabinete Artur Antunes Pereira disse ao jornal O Município que a situação ainda não é considerada de enchente. Ele afirma que o alerta da prefeitura continua, levando em consideração que há previsão para mais chuva.

“Nosso alerta continua, pois há previsão de chuvas fortes até segunda”, afirma. “Mas, para além de alagamentos, deslizamentos e algumas famílias desabrigadas, a situação continua sob controle”, tranquiliza o chefe de gabinete.

O secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper, está no município e acompanha a situação junto com o prefeito Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca (MDB).

Registros, nível do rio e recomendações

Durante a manhã, a prefeitura divulgou que, nas últimas 24 horas, foram registrados aproximadamente 150 milímetros de chuva. Com isso, três pontos de alagamento foram registrados nas rodovias que passam pela cidade e outros sete pontos em ruas do município.

Às 16h deste domingo, 14, o rio Tijucas marcava 4,62 metros, enquanto o nível baixava. Ainda conforme Artur Antunes Pereira, a preocupação maior é quando o rio ultrapassa 5,5 m.

As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atender ocorrências de resgate. O contato ocorre pelos números 193, 199 e (48) 9 9176-8891.

“A orientação é para que as pessoas evitem o contato com as águas e não dirijam em locais alagados, além de evitar transitar em pontilhões e pontes submersas. Também são necessários cuidados com crianças próximas a rios e ribeirões”, recomenda a prefeitura.

