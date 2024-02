Barateiro Havan Futsal prossegue na pré-temporada com reforços e manutenção da base

O Barateiro iniciou a pré-temporada de 2024 na última segunda-feira, 5, tendo pela frente a Liga Feminina de Futsal (LFF), o Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). Ao todo, o elenco é formado por 12 atletas, que seguem sob o comando do técnico Esquerda. A meta é voltar a ser protagonista nas competições, brigando de fato por títulos.

A proprietária e presidente da equipe, Daniela Civinski, reforça o fato de o Barateiro ter tradição no futsal feminino. Ela aposta no entrosamento da equipe do ano passado, somado aos três reforços para este ano. “Em 2023 voltamos a ter representantes na Seleção Brasileira e queremos que isso se torne rotina novamente”.

“Estamos felizes em poder iniciar mais uma temporada, trabalhamos muito para manter o elenco e a comissão técnica, para manter a essência da equipe. (…) Queremos chegar nas finais de todas as competições. Para isso, teremos que nos unir ainda mais para brigarmos por cada objetivo”, afirma.

O técnico Esquerda afirma que a temporada foi iniciada com força total e todo o elenco. “As expectativas são as melhores, queremos conquistar títulos. E também mostrar o entrosamento da equipe, que será um fator importante.”

“O time já está vindo com uma casca e experiência para jogar as competições dessa temporada”, completa a coordenadora Caroline Bezerra.

A única baixa é a goleira Luana Bittelbrunn, que precisou sair por questões pessoais. Três contratações foram feitas:

– A goleira Jaine Fox, de 27 anos. Ela esteve no Cianorte-PR nas duas últimas temporadas. “Estou extremamente motivada com esse novo desafio e com o coração aberto para aprender e somar com o time. Expectativa alta e com os pés no chão, com confiança de que podemos alcançar grandes voos e nossos objetivos”, comenta.

– A pivô Eveli Calou, de 22 anos. Ela estava no São José-SP e integrou a Seleção Brasileira em dezembro para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia. “Estou feliz em estar indo para o Barateiro, é um clube que tem grandes conquistas e que todos conhecem a camisa”, comemora.

– A ala Thainá Moura, de 25 anos, estava no Guarapuava-PR há cinco anos. É a primeira em que a atleta se transfere de um clube a outro no futsal adulto. “Além do Barateiro ser uma equipe qualificada, bem estruturada e respeitada, irá participar de grandes competições no ano de 2024 e isso foi também um dos motivos que aceitei vir para cá. (…) Tenho certeza que eu, juntamente com a equipe, iremos trabalhar intensamente para alcançar nossos objetivos.”

