Blumenauense morre afogado em Penha

Foi identificado como Maxwel Conti de Brito, de 19 anos, o jovem blumenauense que morreu afogado na Praia da Armação, na cidade de Penha, durante a noite dessa sexta-feira, 29.



Maxwel era natural de Blumenau, mas morava em Dona Emma, no Alto Vale do Itajaí. O velório aconteceu na Igreja Católica de Caminho do Morro, em Dona Emma, neste domingo, 31.

Caso

O caso aconteceu por volta das 19h15 de sexta. Conforme os bombeiros, duas vítimas foram arrastadas pela água. Uma delas foi resgatada próximo ao cadeirão esquerdo do posto de guarda-vidas Armação Camping, contudo, a outra vítima se afogou.

Quando os bombeiros e os guarda-vidas foram até o local, encontraram o jovem afogado há aproximadamente 10 minutos. Ele apresentava grau seis de afogamento. Os profissionais realizaram os procedimentos e ele foi encaminhado ao pronto atendimento de Penha, porém, não resistiu.

