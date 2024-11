Bombeiros encontram caminhonete em chamas, em Camboriú; suspeita é que veículo foi furtado

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em uma caminhonete em uma área de mata, em Camboriú, na tarde da quarta-feira, 20. Há suspeita de que o veículo havia sido furtado.

O caso aconteceu por volta das 14h20, na rua Monte Stanley, bairro Monte Alegre. Quando os bombeiros chegaram no local, a caminhonete já estava totalmente destruída pelas chamas.

Foram utilizados dois extintores para apagar as chamas. A Polícia Militar esteve no local e entrou em contato com o proprietário do veículo.

