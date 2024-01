Bombeiros registram dois afogamentos na Grande Florianópolis

Na tarde desta segunda-feira, 8, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina registrou dois afogamentos no rio e em uma praia em Florianópolis. As duas vítimas não correm risco de morte.

Por volta das 15h20, um homem, de 33 anos, precisou ser retirado da água por populares no Rio Cubatão, em Santo Amaro da Imperatriz, após ter se afogado. Quando o Corpo de Bombeiros (CBMSC) chegou, os médicos constataram afogamento de grau 3 com muita espuma na boca e no nariz.

Apesar do caso grave, a vítima tinha pulso radial e estava consciente. O homem precisou ser levado de helicóptero até o hospital.

Afogamento na Barra da Lagoa

A outra ocorrência foi registrada por volta das 15h40, quando uma mulher, de 46 anos, teve um mal súbito na beira da praia da Barra da Lagoa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta do desmaio, a vítima acabou ingerindo água e apresentou sintomas de afogamento grau 3, segundo os bombeiros. A vítima recebeu atendimento do Samu, melhorou e recusou condução para o hospital.

Leia também:

1. Brusquense que sobreviveu a um tiro e ficou paraplégico vira criador de conteúdo fitness no Instagram

2. Veja os bairros que devem ficar sem energia durante a semana em Brusque

3. VÍDEO – Carro atinge homem que furtava estabelecimento e impede crime no Centro de Brusque

4. VÍDEO – Carro despenca de ribanceira e cai sobre telhado de casa no Ponta Russa, em Brusque

5. Tempo: como Brusque será afetada pelo primeiro episódio de calor intenso do ano

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: