Por Emilio Schramm

Presidente do Sindilojas Blumenau

O atual momento da economia traz boas notícias para o comércio, principalmente devido ao último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, com previsão de queda na inflação. De acordo com a instituição, o percentual deve fechar o ano em 3,87%, quando há uma semana a projeção era de que ficasse em 3,9%. E a previsão é de um 2025 ainda melhor neste aspecto, com projeção de uma inflação de 3,5% – o mesmo percentual é esperado para 2026 e 2027.

A taxa básica de juros (Selic), definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), está definida em 11,75%, o que mostra um maior alinhamento do Banco Central com o atual governo, que pressionou para a queda da Selic desde o resultado das eleições, no fim de 2022 – o CMN informou que deve seguir com cortes de 0,5% nas próximas reuniões. E aí entram as boas novas para o comércio: a queda da Selic torna o crédito mais barato e incentiva a produção e o consumo, estimulando a atividade econômica.

Desta forma, o empresário do varejo pode fazer compras e realizar vendas com mais segurança. Com a queda dos juros, a compra e a venda ficam mais seguras e a queda nos juros corrobora com nosso maior argumento junto aos consumidores – a venda ‘sem juros’.

Estamos em um ciclo virtuoso, com a melhoria do custo do crédito e seus efeitos benignos sobre consumo e investimentos. As constantes quedas na Selic servem de estímulo à circulação de moeda junto aos setores produtivos. Que esses bons ventos permaneçam e que tornem nosso país mais seguro para os negócios. Estamos no caminho.