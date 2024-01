Secretária e vereador inclusos: defesa de Jocimar dos Santos lista dez testemunhas que vão prestar depoimento a comissão

A defesa do vereador afastado Jocimar dos Santos (DC) definiu quem serão as dez testemunhas que vão prestar depoimento à comissão processante que analisa o pedido de cassação do mandato do parlamentar. A lista inclui uma secretária e um vereador. Os depoimentos serão tomados entre sexta-feira, 19, e quarta-feira, 24.

Jocimar foi preso em flagrante no final de novembro, suspeito de envolvimento em esquema de rachadinha. Ele foi denunciado pelo suplente Eder Leite (DC). Posteriormente, Jocimar deixou a prisão e se afastou do mandato por determinação da Justiça. A defesa alega que o vereador foi vítima de um conluio entre suplentes. As oitivas (depoimentos) iniciam por Eder.

A secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Gascoin (DC), indicação de Jocimar para integrar o governo do prefeito André Vechi (PL), vai prestar depoimento à comissão no dia 24 de janeiro, às 14h. O presidente municipal do DC, vereador Natal Lira, vai depor no mesmo dia.

A defesa ainda indicou como depoentes outras testemunhas. Daniel da Maia Bueno, ex-diretor-geral de Governo demitido após pagar fiança para tirar Jocimar da prisão, vai falar à comissão. O suplente de vereador Cleiton Schmidt (DC) também é depoente.

Outros aliados políticos de Jocimar também integram a lista de testemunhas. A comissão processante é presidida pelo vereador Nik Imhof (MDB). O relator é o vereador Jean Dalmolin (Republicanos) e a comissão tem como membro o vereador Rogério dos Santos (Republicanos).

Confira a lista de depoentes

1º depoimento: Eder Leite, denunciante (19/01, às 14h)

2º depoimento: Rudy Camillo, policial (22/01, às 14h)

3º depoimento: João Marcelo Zumblick, policial (22/01, às 14h20)

4° depoimento: Alex Bonfim Reis, delegado (22/01, às 14h40)

5º depoimento: Rodrigo Voltolini, indicado na defesa (23/01, às 14h)

6º depoimento: Maria Silvana Fugazza, indicada na defesa (23/01, às 14h20)

7º depoimento: Fabiana Gascoin, testemunha de defesa (24/01, às 14h)

8º depoimento: Henrique da Silva Oliveira, testemunha de defesa (24/01, às 14h20)

9º depoimento: Wellen de Lima Godoy, testemunha de defesa (24/01, às 14h40)

10º depoimento: João Fontoura, testemunha de defesa (24/01, às 15h)

11º depoimento: Natal Lira, testemunha de defesa (24/01, às 15h20)

12º depoimento: Cleiton Schmidt, testemunha de defesa (24/01, às 15h40)

13º depoimento: Sirley de Jesus Souza Mafra, testemunha de defesa (24/01, às 16h)

14º depoimento: Daniel da Maia Bueno, testemunha de defesa (24/01, às 16h20)

15º depoimento: João Rossato, testemunha de defesa (24/01, às 16h40)

16º depoimento: Paulo Russi, testemunha de defesa (24/01, às 17h)

