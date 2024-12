Botuveraense de 14 anos é campeão brasileiro de velocross

O atleta Gabriel Vanderlinde Assini, de 14 anos, foi campeão brasileiro de velocross na categoria MXJunior. A competição aconteceu no último fim de semana, 7 e 8, em Arroio do Meio (RS).

A mãe do jovem conversou com o jornal O Município e contou que o menino ganhou sua primeira moto em dezembro de 2019, aos 10 anos. Porém, um ano antes, ele havia ganho um quadriciclo, o que o motivou a praticar o esporte. A família reside no bairro Águas Negras.

Em 2021, ele começou a competir em torneios regionais de velocross e começou a ter aulas profissionais da modalidade. Dois anos depois, em 2023, Gabriel foi campeão catarinense de motocross na categoria MXJunior 85. A conquista mais recente do jovem foi a de campeão brasileiro de velocross.

