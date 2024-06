Brusque Basquete/KTO vence a Adiee/Avaí na estreia da Copa SC

O Brusque Basquete/KTO venceu a Adiee/Avaí por 71 a 66 na noite desta quarta-feira, 26, na Arena Brusque, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina. A vitória foi construída a partir de uma virada no segundo período, e o placar se manteve com pouca diferença até o fim. O cestinha da partida foi Daniel, do Avaí, com 27 pontos, enquanto o time brusquense teve o ala Pará e o pivô Júnior se destacando no quesito, com 21 e 15 pontos, respectivamente.

O time de Florianópolis começou melhor a partida, vencendo por 25 a 21 no primeiro período. Broncas e ajustes do técnico Durval começaram a surtir efeito, ao ponto de o Brusque KTO terminar o segundo período à frente no placar: 42 a 35.

Nos dois últimos quartos, o time brusquense seguiu à frente, mas sem conseguir dilatar o placar. O confronto se manteve aberto até o fim, com as equipes trocando erros.

“Lógico que é preciso melhorar muitas coisas, mas ainda é o primeiro jogo. A equipe tem uma qualidade gigantesca e Brusque é uma cidade que respira basquete. Estou aqui para realmente fazer a diferença e quero dar o melhor com os companheiros dentro de quadra. Vamos ajustar muitas coisas para esse ano conquistarmos títulos e muitas vitórias pela frente”, comenta o ala Lucas Vezaro, um dos reforços recentes do Brusque.

“Fizemos ajustes, melhoramos a defesa e abrimos o jogo, com 14, 15 pontos para conseguirmos a vitória. Vamos em busca de mais uma vitória, até porque o regulamento pode nos beneficiar na frente, com um grupo teoricamente mais fácil. Foco é trabalhar para fazer um bom jogo e buscar essa primeira posição”, complementa o técnico Durval

O Brusque Basquete volta à quadra ás 20h desta sexta-feira, 28, contra o Astra, de Balneário Camboriú, no ginásio Governador Irineu Bornhausen.quando enfrenta Balneário Camboriú, fora de casa. A partida tem transmissão no YouTube.

