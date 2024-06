Segunda vítima de explosão em oficina de motos em Itajaí morre no hospital

Morreu nesta quinta-feira, 27, a segunda vítima da explosão em uma oficina de motos de Itajaí. O acidente ocorreu no início do mês de junho. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência no dia do fato.

Na noite desta quarta-feira, 26, a companheira da vítima, identificada como Richard Godoy, de 30 anos, fez uma publicação em seu Instagram informando o estado de saúde do companheiro, que ainda estava na UTI em estado grave.

A outra vítima, Bernardo Alves da Silva, de 14 anos, foi transferida para o Hospital São José no dia 11 de junho para ser tratado na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), existente no hospital.

Com 95% do corpo queimado, ele morreu na unidade hospitalar, na sexta-feira, 14.

O caso aconteceu no dia 3 de junho por volta das 15h na oficina localizada no bairro São João. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia do incêndio deve ser finalizada no inicio da próxima semana.

