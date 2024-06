Campeonato de futsal masculino de Botuverá começa com média de oito gols por jogo

O Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá começou na noite desta quarta-feira, 26, com três partidas do Grupo A e média de oito gols por jogo. Nada menos que cinco dos 24 gols vistos no Ginásio do Imigrante foram marcados por goleiros.

No 5 a 5 entre Gabiroba B e Sessenta, o goleiro do Gabiroba B, Giovani Bianchessi, balançou as redes em três oportunidades. E dois gols do Brasil BT na goleada por 7 a 3 sobre o Grêmio Lageado foram marcados pelo goleiro José Carlos.

A outra partida da noite teve o placar mais magro: 3 a 1 do Figueira B sobre o Bar de Munique, com destaque para a participação de Waltinho pelo time vencedor.

A primeira rodada tem o complemento neste sábado, com mais quatro partidas.

Quarta-feira, 26/06

19h – Bar de Munique 1×3 Figueira B

20h – Gabiroba B 5×5 Sessenta

21h – Grêmio Lageado 3×7 Brasil BT

Sábado, 29/06

18h – Gabiroba x Ourífico

19h – Areia Baixa x Grêmio

20h – Primos Móveis/Los Bandoleiros x Figueira

21h – Galaxi x Los Bandoleiros

