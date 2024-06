Homem suspeito de tentar matar mulher com seis tiros no Dom Joaquim é preso em Brusque

Foi preso nesta quarta-feira, 26, o homem suspeito de tentar matar uma mulher no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O fato ocorreu no último sábado, 22, por volta das 23h. Na ocasião, o autor atirou, com uma arma de fogo, seis vezes contra a vítima, que não corre risco de morte.

A vítima era ex-companheira do autor dos disparos. O fato ocorreu próximo de um clube da região.

Após o crime, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido. A Polícia Civil de Brusque, ao ser informada dos fatos, realizou várias diligências que, após a representação da autoridade policial, resultaram na expedição de mandados judiciais de busca e apreensão, além da prisão preventiva do investigado.

Segundo a Polícia Militar, que atuou na ocorrência, os disparos atingiram o pescoço e o braço da mulher. Ela foi atingida apenas por dois disparos.

Na tarde de quarta-feira, o suspeito se apresentou na DPCAMI – Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Brusque, acompanhado por sua advogada, onde foi cumprido o mandado de prisão. Após o interrogatório, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanece à disposição da justiça.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Leia também:

1. Vencedor de prêmios nacionais e internacionais de jornalismo iniciou carreira no jornal O Município

2. PF investiga e cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da Americanas

3. Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Brusque

4. Carro furtado em Brusque é recuperado no Paraná

5. Frio, sol e chuva na previsão: saiba o que esperar em Brusque no restante de junho

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: