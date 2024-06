A Copa Airlines promoveu nesta quarta-feira, 26, um coquetel com autoridades públicas, lideranças de agências de viagem e formadores de opinião em Florianópolis. O evento ocorreu em comemoração ao início das operações da companhia aérea na capital catarinense, desde a última terça-feira.

A Copa agora está interligando Florianópolis com o Panamá, com uma frequência dos voos que será de três vezes na semana: às segundas, quartas e sexta-feiras, com saída de Florianópolis à 1h25, do horário de Brasília, e chegada no Panamá à 0h30, do horário local. Já às terças, quintas e domingos, haverá a saída da Cidade do Panamá, programada para às 15h23, horário local, com a chegada a Florianópolis à 0h22, do horário de Brasília.

A partir de setembro, serão quatro voos semanais entre Florianópolis e o Panamá. As passagens já estão esgotadas até o final de agosto. “Nós estamos muito felizes por promover a conexão entre destinos turísticos excepcionais, que são Florianópolis e Panamá, além de permitir aos passageiros viagens mais ágeis para inúmeras cidades dos EUA, México e Caribe, entre outras. Essa expansão dos nossos serviços é resultado de maior diálogo com governos, secretarias de turismo e administrações de aeroportos”, enfatiza o gerente Nacional da Copa Airlines, Raphael de Lucca.

“O início das operações da Copa Airlines conectando Florianópolis com tantos destinos é um marco que vai além do turismo internacional. É uma oportunidade para catalisar o crescimento econômico de Santa Catarina, um estado fortemente empreendedor e que, possuindo menos de 1% do território nacional, já é a 6ª maior economia do Brasil”, afirma Valton Werner Junior, CEO do Floripa Square, onde aconteceu o evento.

A Copa Airlines também oferece o programa Stopover, que permite aos passageiros desfrutarem do Panamá, por até 7 dias, sem custos adicionais na tarifa aérea, sendo possível visitar dois destinos em uma única viagem.