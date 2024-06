Sob a perspectiva de Santa Catarina enfrentar temperaturas negativas no próximo fim de semana, muitos moradores de Brusque e região têm buscado informações sobre a possibilidade de neve na Serra catarinense.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

No entanto, para aqueles que planejam uma viagem até a região serrana do estado com a esperança de presenciar o fenômeno, as notícias não são animadoras.

Quais as chances de neve

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a chance de ocorrência é praticamente nula. Ele ressalta, porém, que os dados são preliminares e baseados nas projeções mais recentes dos simuladores.

“Os dados desta quinta-feira não indicam essa possibilidade. Quem planeja subir a serra no fim de semana somente para ver neve irá se frustrar, a menos que a previsão mude”, esclarece o profissional da Climaterra.

Sem neve, mas com geada

“Por outro lado, aqueles que desejam sentir o frio em sua plenitude certamente terão a oportunidade de ver os campos cobertos pela geada, tanto no amanhecer de domingo quanto de segunda-feira”, antecipa Coutinho.

“As temperaturas em muitas cidades do Planalto Sul podem variar de -3°C a -5°C, e em algumas áreas, chegar a -7°C”, conforme explica o especialista.

Brusque em foco após anúncios

Frio esperado em Brusque

Focando agora na previsão para Brusque e região, a nota emitida por Coutinho igualmente indica um fim de semana na presença de frio intenso.

As temperaturas no município podem cair abaixo de 5°C, e em áreas de maior altitude, como Vidal Ramos e cidades adjacentes, não se descarta a possibilidade de chegarem a 0°C. O risco de geada também está presente.

Coutinho esclarece que esse frio tende a ser seco, exceto durante a madrugada e as primeiras horas da manhã de sábado, quando ainda pode haver alguma umidade.

Fotos desta quinta-feira

Queremos concluir esta pauta diante de belas imagens que ilustram o tempo seco em Brusque nesta quinta-feira.

Preparamos esta galeria com todo carinho para você, nosso prezado leitor, buscando cenários que certamente vão encantar. Acompanhe a seguir.

