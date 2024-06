Trechos mais críticos são prioridade durante trabalhos de reconstrução da Beira Rio, diz prefeitura

Os trabalhos de reconstrução da avenida Bepe Roza, popular Beira Rio, ocorrem nos trechos mais críticos. Os períodos de enchentes e cheias em novembro de 2023 e maio de 2024 causaram danos na Beira Rio. Aproximadamente R$ 2,5 milhões, oriundos do governo do estado, foram investidos na obra.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, os recursos foram divididos para aquisição de cerca de 27 mil toneladas de pedras brutas detonadas, que são utilizadas na construção de enrocamentos para proteção da margem. O valor contempla ainda 4,7 mil horas de maquinários.

A obra é dividida por trechos. Atualmente, o trecho 6, que vai do Fort Atacadista à ponte Mário Olinger, conhecida como ponte dos bombeiros, está em fase de execução. Até o momento, já foram utilizadas 5,3 mil toneladas de pedras brutas detonadas.

Ampliação da Beira Rio

Está em execução em Brusque também as obras de ampliação da avenida Beira Rio ao bairro Rio Branco. No dia 24 de junho, a prefeitura divulgou novas informações sobre os trabalhos.

Até dia 21, as equipes realizaram trabalhos de enrocamento, drenagem e preparo do solo para pavimentação da via. O investimento de quase R$ 60 milhões é oriundo do financiamento internacional do Fonplata.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: