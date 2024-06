Com Isabel R. Almeida

O empresário Jhonny Rosa, da J. Club, promoveu o Winter Experience, entre os dias 21 a 23, um final de semana de atividades para trinta mulheres na Vinícola Thera e na Pousada Fazenda Bom Retiro, localizada na serra catarinense. O evento marcou a sétima edição do J.Club Experience e a programação da viagem contou com show de Cadu Duarte, ex-participante do The Voice Brasil, almoço exclusivo no deck dos vinhedos e jantar no wine bar da vinícola.

“Nas viagens, buscamos proporcionar experiências e compartilhar o lifestyle das nossas clientes, apesar de promovermos viagens há algum tempo, o Winter Experience superou nossas expectativas”, afirma Jhonny Rosa, proprietário da J.Club.

Confira nas fotos de Ysadora Custódio quem esteve no evento: