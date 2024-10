O Brusque Basquete/KTO venceu a Ajab por 81 a 67 na noite desta quarta-feira, 30, na Arena Brusque, pela semifinal do Campeonato Catarinense. Em uma partida que conseguiu controlar a partir do segundo quarto, os atuais campeões estaduais seguem invictos na competição, acumulando nove vitórias.

A grande decisão começa às 20h30 desta quinta-feira, 31, diante da Apab Blumenau, com entrada franca na Arena. É o terceiro ano consecutivo em que o Brusque Basquete chega à final da principal competição do estado.

Na primeira fase, Brusque venceu Blumenau por 74 a 67 fora de casa, no Galegão, em 29 de agosto.

Equilíbrio

A Ajab começou à frente no placar, mas o Brusque Basquete não demorou para virar o jogo. O primeiro período foi agitado e de total equilíbrio, terminando em 19-17 para os anfitriões.

O treinador da Ajab, Rafael Müller, pediu tempo faltando 5min28 do segundo quarto, após contragolpe rápido e bandeja de Pará: 29-24, com a maior vantagem brusquense no jogo até então.

Aumentando a vantagem

Organizado na defesa e vendo alguns erros do adversário, o Brusque Basquete conseguiu abrir nove pontos. Primeiro, com o ala Pará recebendo debaixo da cesta, marcando os dois pontos e sofrendo a falta. Converteu o lance livre e fez 32-26. Logo depois, Wilsinho acertou belíssima bola de três: 35-26.

Rafael Müller pediu tempo de novo com 3min07, após Wilsinho desarmar o adversário e partir sozinho para mais dois pontos, de bandeja: 40-27. A Ajab tentava reagir, mas os brusquenses se defendiam muito bem. No último lance antes do intervalo, Brito desarmou Luiz Semmke e arrancou sozinho para mais uma bandeja: 49-35.

Encaminhando a vitória

No terceiro quarto, o Brusque Basquete conseguiu administrar a vantagem com dois dígitos, quase sempre entre 13 e 15 pontos. Logo antes do estouro, Willian teve três lances livres e converteu todos, diminuindo a desvantagem de Jaraguá do Sul: 64-52.

A Ajab não tinha agressividade para buscar uma virada, e o Brusque Basquete foi encaminhando a classificação sem grande contestação. Faltando 2min38, os visitantes pediram tempo, com o placar em 79-62.

