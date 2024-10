Brusque lidera ranking de qualificação dos servidores em Santa Catarina

Em um ranking divulgado nesta terça-feira, 29, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), Brusque ficou em primeiro lugar no estado de Santa Catarina quanto à qualificação de seus servidores públicos na administração direta.

As avaliações são feitas com base no número de servidores com ensino superior relativos ao total de servidores municipais. No ranking nacional, Brusque aparece na 14ª posição.

De acordo com a publicação da CLP, “é importante que os gestores públicos promovam a profissionalização dos servidores, recrutando profissionais com perfil mais técnico”.

A Prefeitura conta com a Escola de Administração Pública de Brusque (Esap), que possui diversas ações com o objetivo de qualificar ainda mais os servidores do município.

“A Prefeitura naturalmente nos próximos anos dará um foco ainda maior para o tema, proporcionando mais e melhores oportunidades de qualificação dos servidores, não só para a graduação, mas também para cursos de pós-graduação”, comentou o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento.

Leia também:

1. Pai, filho e comparsa são detidos por furto em loja de Gaspar

2. “Eu não era mais só a médica, eu era a filha”: radiologista conta como foi descobrir câncer de mama na mãe

3. Adolescente morre após ser atingida por caminhão depois de sair da escola, em Ilhota

4. Orçamento de 2025 de Guabiruba prevê construção de nova sede e abatedouro municipal

5. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá



“A ideia é ampliar a oferta de ações por meio dessa escola de governo, entre outras iniciativas que poderão ser realizadas para melhorar ainda mais esse nível de capacidade, formação e qualidade dos quadros que servem a prefeitura municipal”, completou o secretário José Henrique.

O secretário lembrou que esse tipo de investimento na qualificação dos servidores municipais acaba se refletindo na outra ponta, que é o serviço prestado à população. “São essas pessoas que de fato servem as que estão na ponta, que estão realizando os atendimentos, estão realizando as nossas obras, atendendo as nossas crianças e salvando, inclusive, os nossos idosos e aqueles que estão adoentados”, ressaltou.

“Então, de maneira tranquila, a gente fica feliz e acredita que estamos no caminho certo. E trabalharemos ainda mais para garantir ainda mais qualificação para os servidores públicos do município de Brusque”, concluiu.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: